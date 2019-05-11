На днях армянские СМИ назвали точную дату визита президента России в Армению. Стало известно, что прибудет он 1 октября для участия на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Ожидалось, что визит российского лидера будет официальным или государственным. Но...

Помнится, Путина ждали в Ереване как минимум два раза в минувшем году. Потом его готовились встречать в начале 2019 года.Теперь дата отодвинулась на октябрь. Но перед этим официальные лица говорили о конце текущего года - на всякий случай, чтобы не опозориться снова и иметь в запасе пару месяцев.

Как заявил армянским СМИ российский аналитик Станислав Тарасов, отсрочка визита Путина, безусловно, была результатом некоторых проблем.

По его словам, после прихода к власти, премьер-министр Армении выступил с заявлениями, которые неоднозначно были восприняты в Москве, вызывая обеспокоенность. Однако власти Армении начинают делать более адекватные политические заявления.

Проще говоря, Москва, прежде чем удостоить Ереван высокой чести, решила подождать и последить за поведением новых властей. К удивлению собственной общественности и политических кругов новый глава Армении Никол Пашинян оказался не очень привередлив в вопросе смена политической ориентации. Так что в октябре президент России, вероятно, все же приземлится в аэропорту Звартноц.

Зульфугар Ибрагимов