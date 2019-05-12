Вот уже несколько дней, как хорошо всем известные антиазербайджанские силы на Западе развернули очередную кампанию против нашей страны.

В этот раз под прицел провокаторов попал финал Лиги Европы УЕФА, который пройдет в Баку 29 мая.

На матче в Баку сойдутся лондонские клубы "Челси" и "Арсенал" - и вот совершенно разные на первый взгляд люди и структуры, вплоть до британского МИДа и не имеющих ни малейшего отношения к спорту организаций, распространяют абсурдные антиазербайджанские заявления, рассуждают о том, что не стоило проводить такой важный спортивный матч в Баку. В общем, всячески пытаются сформировать негативное общественное мнение вокруг финала Лиги Европы в азербайджанской столице.

В Азербайджане эта тактика хорошо знакома: антиазербайджанские силы прибегают к такой однообразной схеме далеко не впервые. Можно наблюдать определенную закономерность: каждая крупная международная инициатива Азербайджана, каждый серьезный успех, каждое крупное международное мероприятие, которое принимает наша страна, сопровождается попытками любыми способами нанести ущерб имиджу Азербайджана за рубежом.

В этот раз критиканы и "доброжелатели" пошли еще дальше: выдвигается целый список совершенно необоснованных претензий.

Кричат, что огромной якобы проблемой является визовый режим. Разумеется, при этом "забывают" упомянуть о том, что визовый режим - упрощенный и в том числе специально для участников и гостей финала Лиги Европы в Баку.

Другие, менее изобретательные, запускают затертую до дыр пластинку под названием "проблемы с правами человека". Но Азербайджан неоднократно доказывал, что эти претензии абсолютно безосновательны. Более того, проблемы с правами человека есть и на Западе - достаточно вспомнить недавние разгоны полицией протестующих в Париже. Или избиения людей и даже журналистов - это нормально, если дело происходит в Европе?

Еще один "повод" провокаторов - дороговизна отелей. Не может якобы болельщик позволить себе отель за несколько сотен долларов за ночь. Позвольте: цены в бакинских гостиницах начинаются от 20-30 долларов за ночь, я уже не говорю про хостелы. Это разве много? Или, может быть, дело как раз не в ценах, а в попытках найти любой, даже не особо уместный повод для критиканства?

Отдельные личности, понимая, что тема отелей - ну вообще полный бред, идут на шаг дальше, и рассуждают о якобы невероятной дороговизне авиабилетов из Британии в Азербайджан. И этот довод тоже не выдерживает критики: стоимость билетов на рейсы AZAL в Великобританию и обратно начинаются с самых низких (насколько это вообще возможно в гражданской авиации) отметок и выше. Цены, которые предлагает азербайджанский национальный авиаперевозчик, даже ниже средних международных цен на схожие авиарейсы.

Но все перечисленное выше - это цветочки. Настоящая ягодка провокаторов - игрок "Арсенала" Генрих Мхитарян. Трудно описать словами ту волну неадеквата, которую обрушили на нашу страну определенные силы на Западе сразу после того, как стало понятно, что в Баку на финал приедет лондонский клуб. Пугали как могли - а что оказалось в реальности? А в реальности Азербайджан заявил: спорт вне политики. С приездом Мхитаряна в Баку нет никаких проблем, были даны самые высокие гарантии безопасности футболиста. Более того, проблем у армянских спортсменов в Баку не было НИКОГДА: они и ранее приезжали в Азербайджан на турниры, их даже награждал лично Президент Ильхам Алиев. И никаких неприятных инцидентов не было. Азербайджан по уровню стабильности и низкой преступности находится в одном ряду с самыми развитыми странами мира.

Думаю, очевидно, насколько примитивны и безосновательны "доводы", которые сейчас активно тиражируют на Западе против Азербайджана. Наша страна и ранее не раз доказывала, что способна организовывать и принимать у себя самые крупные международные мероприятия. Они неизменно проходили и проходят на высочайшем уровне. Удивительно другое: опыт показывает, что чаще всего места, где проходят финалы крупных спортивных турниров, тех же Лиги Чемпионов и Лиги Европы, удалены на тысячи километров от городов, где базируются клубы-участники этих финалов.

Удивительно, но почему-то никогда еще не было такого ряда аналогичных претензий к городам и странам, принимавшим финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы. А вот в случае с Азербайджаном - "черная" активность некоторых сил на Западе просто зашкаливает.

Это хороший повод задуматься и понять: дело, значит, не в билетах, не в отелях, не в Мхитаряне. Дело в задаче по очернению международного имиджа нашей страны.

Если уж на то пошло, то сами британцы знают, какая дурная слава ходит за их футбольными фанатами. Их трудно назвать желанными гостями на футбольных матчах - в первую очередь из-за массовых драк и беспорядков, которые они регулярно устраивают. Но несмотря на это Азербайджан готов провести финал Лиги Европы в Баку на самом высоком уровне - и доказывал свои способности и словом, и делом уже не раз.

Все происходящее вокруг финала Лиги Европы в Баку и та искусственная истерика, которую устраивают некоторые силы на Западе, лишний раз доказывает, что есть круги, которым не дает покоя развитие нашей страны, ее успехи и достижения, растущий международный авторитет Азербайджана. И настоящая цель поднятой в последние дни истерики - не забота о любителях футбола, а лишь плохо замаскированная попытка очернить очередной успех нашей страны и испортить большой футбольный праздник в Баку.

И эта плохо срежиссированная провокация провалится - как проваливались многие другие попытки нападок на Азербайджан.

Вот уже несколько дней, как хорошо всем известные антиазербайджанские силы на Западе развернули очередную кампанию против нашей страны.

В этот раз под прицел провокаторов попал финал Лиги Европы УЕФА, который пройдет в Баку 29 мая.

На матче в Баку сойдутся лондонские клубы "Челси" и "Арсенал" - и вот совершенно разные на первый взгляд люди и структуры, вплоть до британского МИДа и не имеющих ни малейшего отношения к спорту организаций, распространяют абсурдные антиазербайджанские заявления, рассуждают о том, что не стоило проводить такой важный спортивный матч в Баку. В общем, всячески пытаются сформировать негативное общественное мнение вокруг финала Лиги Европы в азербайджанской столице.

В Азербайджане эта тактика хорошо знакома: антиазербайджанские силы прибегают к такой однообразной схеме далеко не впервые. Можно наблюдать определенную закономерность: каждая крупная международная инициатива Азербайджана, каждый серьезный успех, каждое крупное международное мероприятие, которое принимает наша страна, сопровождается попытками любыми способами нанести ущерб имиджу Азербайджана за рубежом.

В этот раз критиканы и "доброжелатели" пошли еще дальше: выдвигается целый список совершенно необоснованных претензий.

Кричат, что огромной якобы проблемой является визовый режим. Разумеется, при этом "забывают" упомянуть о том, что визовый режим - упрощенный и в том числе специально для участников и гостей финала Лиги Европы в Баку.

Другие, менее изобретательные, запускают затертую до дыр пластинку под названием "проблемы с правами человека". Но Азербайджан неоднократно доказывал, что эти претензии абсолютно безосновательны. Более того, проблемы с правами человека есть и на Западе - достаточно вспомнить недавние разгоны полицией протестующих в Париже. Или избиения людей и даже журналистов - это нормально, если дело происходит в Европе?

Еще один "повод" провокаторов - дороговизна отелей. Не может якобы болельщик позволить себе отель за несколько сотен долларов за ночь. Позвольте: цены в бакинских гостиницах начинаются от 20-30 долларов за ночь, я уже не говорю про хостелы. Это разве много? Или, может быть, дело как раз не в ценах, а в попытках найти любой, даже не особо уместный повод для критиканства?

Отдельные личности, понимая, что тема отелей - ну вообще полный бред, идут на шаг дальше, и рассуждают о якобы невероятной дороговизне авиабилетов из Британии в Азербайджан. И этот довод тоже не выдерживает критики: стоимость билетов на рейсы AZAL в Великобританию и обратно начинаются с самых низких (насколько это вообще возможно в гражданской авиации) отметок и выше. Цены, которые предлагает азербайджанский национальный авиаперевозчик, даже ниже средних международных цен на схожие авиарейсы.

Но все перечисленное выше - это цветочки. Настоящая ягодка провокаторов - игрок "Арсенала" Генрих Мхитарян. Трудно описать словами ту волну неадеквата, которую обрушили на нашу страну определенные силы на Западе сразу после того, как стало понятно, что в Баку на финал приедет лондонский клуб. Пугали как могли - а что оказалось в реальности? А в реальности Азербайджан заявил: спорт вне политики. С приездом Мхитаряна в Баку нет никаких проблем, были даны самые высокие гарантии безопасности футболиста. Более того, проблем у армянских спортсменов в Баку не было НИКОГДА: они и ранее приезжали в Азербайджан на турниры, их даже награждал лично Президент Ильхам Алиев. И никаких неприятных инцидентов не было. Азербайджан по уровню стабильности и низкой преступности находится в одном ряду с самыми развитыми странами мира.

Думаю, очевидно, насколько примитивны и безосновательны "доводы", которые сейчас активно тиражируют на Западе против Азербайджана. Наша страна и ранее не раз доказывала, что способна организовывать и принимать у себя самые крупные международные мероприятия. Они неизменно проходили и проходят на высочайшем уровне. Удивительно другое: опыт показывает, что чаще всего места, где проходят финалы крупных спортивных турниров, тех же Лиги Чемпионов и Лиги Европы, удалены на тысячи километров от городов, где базируются клубы-участники этих финалов.

Удивительно, но почему-то никогда еще не было такого ряда аналогичных претензий к городам и странам, принимавшим финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы. А вот в случае с Азербайджаном - "черная" активность некоторых сил на Западе просто зашкаливает.

Это хороший повод задуматься и понять: дело, значит, не в билетах, не в отелях, не в Мхитаряне. Дело в задаче по очернению международного имиджа нашей страны.

Если уж на то пошло, то сами британцы знают, какая дурная слава ходит за их футбольными фанатами. Их трудно назвать желанными гостями на футбольных матчах - в первую очередь из-за массовых драк и беспорядков, которые они регулярно устраивают. Но несмотря на это Азербайджан готов провести финал Лиги Европы в Баку на самом высоком уровне - и доказывал свои способности и словом, и делом уже не раз.

Все происходящее вокруг финала Лиги Европы в Баку и та искусственная истерика, которую устраивают некоторые силы на Западе, лишний раз доказывает, что есть круги, которым не дает покоя развитие нашей страны, ее успехи и достижения, растущий международный авторитет Азербайджана. И настоящая цель поднятой в последние дни истерики - не забота о любителях футбола, а лишь плохо замаскированная попытка очернить очередной успех нашей страны и испортить большой футбольный праздник в Баку.

И эта плохо срежиссированная провокация провалится - как проваливались многие другие попытки нападок на Азербайджан.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az