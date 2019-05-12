Финал Лиги Европы УЕФА, который пройдет в Баку 29 мая, не дает покоя некоторым кругам за рубежом.

Разумеется, что больше всех "бомбит" у армян - тем более, что в составе одной из команд, которые сыграют в Баку, лондонского "Арсенала" играет армянский футболист Генрих Мхитарян. Буквально сразу после того, как стало ясно, что "Арсенал" едет в Баку, армянская пропаганда - в СМИ и соцсетях - развернула буквально истерическую панику. Ай, Мхитаряна не пустят в Баку. Ай, если и пустят, то его чуть ли не в аэропорту арестуют или того хуже, убьют.

В общем, бреда было высказано много. И армянский агитпроп приложил огромные усилия для того, чтобы максимально этот бред растиражировать. Но и эта попытка армян испортить праздник европейского футбола в Азербайджане провалилась.

Во-первых, еще в прошлую пятницу в МИД Азербайджана сообщили, что полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может сыграть в финале Лиги Европы в Баку. Отвечая на вопрос о Мхитаряне, пресс-секретарь министерства Лейла Абдуллаева сказала, что в Азербайджане было проведено много крупных спортивных мероприятий, и в них приняли участие армянские спортсмены. Спорт и политика - это не одно и тоже.

Нагорный Карабах является регионом Азербайджана, который - вместе с несколькими районами, не входившими в состав Нагорно-Карабахской автономной области АзССР - находится под контролем армянских оккупационных сил. И это - международно признанная истина. И для лондонских футболистов, и для УЕФА, и для всего мира. Кроме агрессора - Армении.

Искусственно разжигаемый армянами ажиотаж вокруг приезда Мхитаряна и якобы грозящих ему огромных опасностей - не более чем провальная провокация, и это подтверждают не только слова азербайджанского МИД, но и заявление, которое распространило УЕФА: футбольные чиновники подчеркнули, что получили гарантии от азербайджанских коллег.

"УЕФА и ФК"Арсенал"запросили заверения в этом вопросе, и Ассоциация футбола Азербайджана подтвердила, что для данного игрока не будет проблем с въездом и пребыванием в Азербайджане и что будут приняты все необходимые меры безопасности", - сказали в УЕФА.

Вот так, буквально двумя ударами, двумя заявлениями, и была разрушена очередная армянская провокация против Азербайджана. Колоссальные усилия армянской пропаганды рассыпались буквально за день. За тот самый день, который понадобился официальным структурам Азербайджана и футбольным функционерам для того, чтобы объяснить всем тем, кто повелся на распространяемый армянским агитпропом бред про Мхитаряна.



Далеко не первый армянский провал. И вот бы еще армянским идеологам понять, что стараются-то зря. Что не работают против Азербайджана такие провокации - и работать не будут никогда.

А. Гасымлы