Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян пытается прикрыть агрессивную и оккупационную политику Армении разговорами о "демократии". Об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, комментируя интервью главы МИД Армении, данное армянскому порталу tert.am, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Абдуллаевой, из интервью Мнацаканяна становится ясно, что его слова адресованы преимущественно армянской общественности. "Пространно говоря о демократических тенденциях, он, видимо, пытается прикрыть "демократией" агрессивную и оккупационную политику Армении. Рассуждения "о демократической системе и правилах" из уст официального представителя Армении, которая, оккупировав азербайджанские территории, проведя в отношении азербайджанцев этническую чистку, попирая нормы и принципы международного права, нарушает Устав ООН, положения Хельсинкского Заключительного акта, резолюции СБ ООН, фальшивы и смехотворны", - сказала Абдуллаева.

Она подчеркнула, что сказанное Мнацаканяном об урегулировании конфликта показывает, что Армения далека от проявления уважения к принципам международного права, прежде всего, к территориальной целостности государств в рамках международно признанных границ, от намерения установить нормальные отношения с соседями, что предусматривает отказ от продолжающейся десятилетиями политики агрессии и оккупации.

"Если министр иностранных дел Армении действительно заинтересован в строительстве демократии, процветании своего народа и безопасности и прогрессе региона, то ВС Армении должны быть немедленно выведены с оккупированных территорий Азербайджана, и не должно чиниться препятствий возвращению вынужденных переселенцев в их родные дома. Только после этого можно будет говорить об общечеловеческих ценностях, демократии и значимости человеческой жизни", - сказала Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.