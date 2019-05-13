В американском городе Орвайн в штате Калифорния 28 мая объявлен Национальным Днем Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Соответствующую декларацию об этом подписала мэр города Кристина Ши (Christina Shea).

В декларации, направленной в генконсульство Азербайджана, подчеркивается, что азербайджанцы и американцы продолжают вносить неоценимый вклад в социальную и экономическую жизнь города.

Отмечается, что прочные азербайджано-американские семейные узы, общественная поддержка и богатое культурное наследие укрепляют и содействуют развитию США.

В заключение в документе говорится, что Городской совет Орвайна объявляет 28 мая Национальным Днем Азербайджана.