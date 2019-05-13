В рамках "круглого стола" в пресс-центре информационного агентства Trend состоялось обсуждение вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта по Нагорному Карабаху, роли международных организаций, в частности ООН, Минской группы ОБСЕ, имеющих непосредственное отношение к урегулированию многолетней проблемы, передает Day.Az.

В рамках "круглого стола" эксперты дали оценку последней провокации армянской стороны, в частности, провокационному отчету непризнанной "Нагорно-карабахской республики," которая была размещена на сайте ООН, а также высказали мнения о том, в какой степени правовая база принятых документов защищена от подобного рода нападок и посягательств армянской стороны, и с чем связана нынешняя активизация Армении.

Модератор "круглого стола" директор экспертного совета Baku Network, заместитель генерального директора АМИ Trend Эльхан Алескеров заявил о том, что провокационные выпады Армении в ООН, использование ею процедурных моментов, попытки изменить структуру и формат переговорного процесса представляют собой различные формы одной и той же политики.

Модератор предложил участникам круглого стола высказать мнения относительно активизации провокаций армянской стороны посредством международных организаций, а также в целом о способах решения многолетней проблемы.

По мнению одного из участников круглого стола доктора юридических наук, профессора, Намика Алиева сегодняшняя активизация Армении связана с теми неудачами, которые постигли ее в сфере дипломатии и с определенными потерями с точки зрения дипломатической деятельности в области урегулирования конфликта.

"Те документы, которые были приняты международными организациями, достаточно серьезны и взаимосвязаны, то есть у них достаточно прочная правовая база, что было доказано на протяжении более четверти века. Что же касается последней провокации армянской стороны в ООН, то безусловно, необходимо добиваться того, чтобы документ был снят с сайта ООН, потому что легитимировать непризнанную нагорно-карабахскую республику выходит за рамки тех целей, которые стоят перед организацией. Территориальная целостность Азербайджана признается всеми, как странами-участницами Минской группы и ее сопредседателями, так и международными организациями.

Попытки армянской стороны сделать т.н. НКР участником переговоров обречены на провал. Я думаю, что Азербайджан должен активизировать свои шаги и действия по данному вопросу в правовой плоскости.

К примеру, я это вижу в том, чтобы открыть диалог с Минской группой. Считаю, что наша общественность должна задавать им вопросы, в открытом режиме и в открытом эфире. Мы должны напомнить о том, что 1991 году европейское сообщество приняло две декларации, где были выработаны принципы признания независимых государств, которые образовались после развала Советского Союза и стран Восточной Европы. В них указывалось, что эти страны будут признаваться только в рамках тех границ, которые имелись при СССР. Так почему же это положение не выполняется, то есть однозначно не декларируется теми странами, которые голосовали за это положение и принимали решение? Почему однозначно не говорится о том, что совершена агрессия Армении против Азербайджана, и как следствие не применяются соответствующие шаги к агрессору? Почему от агрессора не требуется вывод войск с территории чужого государства? Вслед за этими двумя резолюциями было принято заявление 12 государств Евросоюза на уровне министров иностранных дел, о том, что не будут признаваться государства, образованные в результате агрессии, и это положение, является в принципе одним из основополагающих, для разрешения конфликта. Почему сопредседатели Минской группы не руководствуются этими принципами в разрешении карабахского конфликта?

Кто - то говорит о том, что у них нет мандата на определенные действия. Между тем, мандат Минской группы можно совершенствовать, если собрать всю Минскую конференцию. Так почему же не собирается Минская конференция на протяжении стольких лет? Почему действуют только сопредседатели, а остальные члены Минской конференции не принимают никакого участия в разрешении данного конфликта?

Считаю, что все эти вопросы должны активизироваться азербайджанской стороной", - заявил Намик Алиев.

Далее экс министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, говоря о провокации армянской стороны в ООН, отметил, что Армения, как государство член этой Организации, воспользовалась процедурными возможностями, и к такого рода мошенничеству она прибегала неоднократно.

Что касается урегулирования конфликта, то по его словам, переговорный процесс в рамках посреднических усилий Минской группы, не является тем инструментом, посредством которого можно освободить оккупированные территории.

"Чтобы произошло освобождение захваченных территорий, страна, которая оккупировала территории, должна быть готова к этому процессу. Армения к этому не готова, и это очевидно.

Мы должны четко понимать, что армяне мирным путем не освободят оккупированные территории. Азербайджан тем более четко представляет, что посредством силы и роста оборонных возможностей он сможет принудить агрессора к миру.

Согласно стандартам ООН, есть несколько форм воздействия на конфликты. Это предотвращение конфликтов, посредничество, принуждение к миру, и так далее. Мы видим, что в данном случае, к агрессору применять посредничество невозможно, потому что посредники не хотят менять структуру воздействия на конфликт.

Я не думаю, что сейчас сложилось положение, когда вдруг в ООН изменят отношение к конфликту, начнут принуждать Армению к миру, примут санкции в ее отношении.

Поэтому Азербайджан в соответствии со своими правами и Уставом ООН должен дать отпор агрессору, принудить его к миру, и устранить последствия вооруженной агрессии Армении против Азербайджана", - заявил Зульфугаров.

Он отметил, что конфликт происходит между двумя государствами, и охватывает все сферы, и оборонную, и экономическую, и дипломатическую.

"Процесс политического урегулирования переговоров - это всего лишь часть того конфликтного противостояния, которое мы переживаем. Нам нужно активизировать работу по конкретизации отношений с государствами-сопредседателями, например с Россией. Она является посредником в МГ ОБСЕ, но мы знаем о том, что она также является гарантом безопасности республики Армения. Республика Армения в одностороннем порядке объявила себя гарантом безопасности так называемых оккупированных территорий. Поэтому мы должны уточнить у России, распространяется ли гарантия безопасности в отношении Армении, в том числе и на ее в одностороннем порядке заявленные претензии на обеспечение безопасности оккупированных азербайджанских территорий? На мой взгляд, основной упор должен делаться не на том, чтобы разговаривать армянами, а на диалоге с главой российского МИД Лавровым, о том, сколько еще времени мы должны терпеть оккупацию наших территорий? Такой же диалог должен состояться и в Соединенных Штатах, и во Франции. Очень важно учитывать, что в России, во Франции и в США заинтересованы в том, чтобы у общественности Азербайджана было благосклонное отношение к каждой из этих стран", - сказал Зульфугаров.

Отметим, что конфликт между двумя Южнокавказскими государствами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при со-председательстве России, Франции и США ведутся пока безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.