https://news.day.az/politics/1119228.html Президент Ильхам Алиев наградил Фуада Алескерова орденом «Шохрат»
Президент Ильхам Алиев наградил Фуада Алескерова орденом «Шохрат»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Фуада Муртуз оглу Алескерова орденом "Шохрат" за продолжительную плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре