Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Фуада Муртуз оглу Алескерова орденом "Шохрат" за продолжительную плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.