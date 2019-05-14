Революция в Армении 2018 года была "триумфом романтизма над прагматизмом", заявил в интервью РБК ТВ премьер-министр страны Никол Пашинян. Однако деньги на нее все же приходилось тратить, сказал он, отвечая на замечание корреспондента, что любую революцию кто-нибудь да финансирует.

"Мы примерно потратили на нашу революцию $200 тыс. Откуда появились эти деньги? Мы попросили у людей. У нас был электронный кошелек, и армяне из всех стран, между прочим, большинство из России, дарили нам деньги. Мы потратили эти деньги, и каждую неделю в процессе революции мы публиковали, сколько денег мы потратили и для чего", - цитирует Новости-Армения.

По словам премьер-министра, такой подход позволил революционерам не оказаться в долгу перед теми или иными кругами.

"Вот почему у меня и у нашего правительства нет никаких теневых обязательств ни перед одной личностью или корпорацией", - заметил премьер-министр. По его словам, в результате в Армении ситуация изменилась так, что сейчас здесь "нет никаких монополий".

Между тем, в Армении все громче звучат голоса, обвиняющие новые власти в продажности. Утверждается, что отцом "бархатной революции" Пашиняна стал небезызвестный Сорос. И в качестве доказательства этого приводится подозрительная лояльность к ЛГБТ-сообществу, которая ранее за Арменией не замечалась. Несмотря на все протесты общественности, власти на удивление лояльно относятся к нетрадиционным проявлениям, а в парламент был впервые допущен трансгендер. По мнению экспертов, новые власти Армении выполняют обязательство по "европеизации", взятое перед спонсорами, которых благополучие армянского народа интересует в последнюю очередь.

Султан Керим