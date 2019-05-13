В Ереване начался судебный процесс по делу Роберта Кочаряна и других обвиняемых по делу о событиях 1 марта 2008 года.

За несколько дней до судебного процесса Роберт Кочарян из тюрьмы в письменном интервью Reuters заявил, что мощные оппозиционные силы объединяются, чтобы бросить вызов новым властям Армении. Одновременно СМИ сообщили о создании "Альянса соратников президента Роберта Кочаряна". Эта структура уже провела первое собрание.

В понедельник напротив суда общей юрисдикции города Ереван, где стартовало судебное заседание по уголовному делу в отношении отставного президента Республики Армения Роберта Кочаряна, занимавшего в период событий 1 марта должность начальника генерального штаба вооруженных сил РА Сейрана Оганяна, занимавшего должность заместителя министра обороны РА Юрия Хачатурова и занимавшего должность руководителя аппарата президента РА Армена Геворкяна, проходит акция протеста.

Участники акции называют Кочаряна политзаключенным и обвиняют Никола Пашиняна в вендетте.

Отметим, что Кочарян и тот же Оганян на самом деле являются преступниками. В годы карабахской войны ими были совершены многочисленные преступления против азербайджанцев Нагорного Карабаха и других оккупированных районов Азербайджана. Но судят их сегодня в Ереване, к сожалению, не за этнические чистки и геноция азербайджанского народа.

Султан Керим