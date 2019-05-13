Директор Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли избрана заместителем председателя специальной рабочей группы Совета Европы по защите прав человека и атлетов в спорте, сообщает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org.

Решение об этом было принято в ходе 50-го заседания Мониторинговой группы Антидопинговой Конвенции Совета Европы, которое прошло в Бухаресте.

Отметим, что Антидопинговая Конвенция Совета Европы принята в 1989 году, Азербайджан подписал документ в 2002 году.