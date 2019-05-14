Обаяшка, рубаха-парень, харизматичный политик и добряк. Такой портрет премьер-министра Армении рисуется, когда слушаешь, а точнее - смотришь интервью с Николом Пашиняном на сайте РБК.

Журналист телеканала очень постарался, чтобы впечатление создалось именно такое, отсюда и отсутствие каверзных вопросов, и обход темы Карабаха. Говорилось только о том, в чем Никол мог выставить себя героем. О его "революции", например, об отставке Сержа Саргсяна, о так называемых реформах. Но ничего не было сказано о падении за год премьерства рейтинга Пашиняна, а также экономических и демографических показателей страны. О том, что новый премьер Армении не выполнил практически ни одного своего обещания, тоже не было сказано ни слова. По ходу интервью демонстрировалось всенародное обожание, улыбались все - Пашинян, журналист канала, прохожие, даже телохранители.

Интересно, что если пробить на сайте имена руководителей Армении и Азербайджана, выясняется, что армянский лидер в разы интереснее этому российскому органу СМИ, чем азербайджанский, так же, как не интересует издание позитив о нашей стране.

Вообще, когда говоришь об РБК, невольно вспоминаются события апреля трехлетней давности. Речь не только о проигранных Арменией апрельских боях, но и о той пропагандистской истерии, которая развернулась в некоторых российских средствах массовой информации.

В своей авторской программе "История недели" тогда еще журналист телеканала РБК и директор по связям с общественностью компании "МегаФон" Петр Лидов взялся комментировать ситуацию на карабахском фронте. И пригласил для этого не кого-нибудь, а небезызвестного Таша Саркисяна, который ублажал слух азербайджанофобов сладостными песнями об "азербайджанской агрессии". Лидов от Саркисяна, кстати, не отставал. Говоря об апрельских боях, он высказывался в плане "неожиданной агрессии в отношении армян Нагорного Карабаха".

Особенно покоробило то, что в тот самый день, когда Лидов задушевно беседовал с Ташем, в Баку с рабочим визитом находился премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как бы там ни было, после той передачи разразился скандал. Но он пошел только на пользу Петру Лидову. Через некоторое время после скандала журналист пошел на повышение - был приглашен на пост директора по корпоративным связям в агентство Sputnik. То самое агентство, которым так бессменно и "профессионально" руководит Маргарита Симоньян.

Антиазербайджанская позиция и демонстрация клинической армянофилии, по-видимому, оказались хорошим трамплином для продвижения по карьерной лестнице. Может быть, еще кто-то в РБК хочет повторить путь Лидова сегодня?

Султан Керим