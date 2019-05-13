ООН нарушила свои принципы, выдав Армении мандат на миротворчество в Сирии. Выступая посланцами мира, премьер-министр и министр обороны Армении часто говорят об участии армянского "миротворческого контингента" в Сирии. Облачившись в образ миротворца и широко рекламируя свои шаги, Ереван преследует цели получения политической поддержки России, финансовых и военных преференций для продолжения своей оккупационной политики. Даже при поверхностном рассмотрении заявлений армянского руководства становится очевидна их лживость, а попытки Армении выступить в обличье миротворца вызывают оправданные сомнения. Так, по мнению руководителей Армении - решение о проведении миротворческой операции в Сирии было принято в соответствии с нормами международного права, по приглашению сирийского правительства, согласно просьбе армянской общины Алеппо, а также армянских религиозных лидеров, при содействии министерства обороны России. Из Армении в Сирию направлена группа армянских военнослужащих в количестве 83 человек, саперов, медицинского персонала и сотрудников спецслужб. Армянские подразделения несут службу в районе поселка Эль-Хусейния в провинции Алеппо. Решение Еревана вызвало недовольство в НАТО. Посольство США в Ереване 13 февраля распространило заявление Госдепартамента, в котором говорится, что Вашингтон не поддерживает гуманитарную миссию Армении в Сирии. Авторы заявления отмечают, что не поддерживают сотрудничества с вооруженными силами Сирии, будь то в целях помощи гражданским лицам или в военных целях.

Глава минобороны Армении Давид Тоноян обсудил в Нью-Йорке деятельность армянской миссии в Сирии с представителями Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "В рамках официального визита в США Тоноян встретился с руководством УКГВ ООН по координации гуманитарных вопросов. Целью встречи была координация деятельности специалистов армянской гуманитарной миссии и региональных и субрегиональных офисов УКГВ ООН". Наши действия носят только и только гуманитарный характер. Так ли это на самом деле? Очевидно, что нет - мы имеем дело с очередным лицемерием ереванских властей, а также непоследовательностью и ошибками ООН.

Во-первых, Армения грубо нарушает свои обязательства в отношении операций ООН по поддержанию мира, на фоне того, что свыше 20 лет грубо попирает четыре известные резолюции, связанные с выводом оккупационных сил из Нагорного Карабаха. ООН не вправе выдавать миротворческий мандат стране, которая не считается с ее резолюциями и не выполняет их.

Во-вторых, вполне очевидно, что миротворческие силы должны выполнять задачи по предназначению без предубеждений и абсолютно беспристрастно. Армянский "миротворческий контингент" направлен в Сирию в нарушение этих принципов, с полностью противоположенными задачами. Они дислоцированы в районах проживания сирийских армян с целью подавления проживающих там других этнических групп и активизации "армянского фактора". Уже есть сообщения о создании в курдских формированиях подобных "армянских подразделений".

Согласно правилам ООН, миротворческие силы должны способствовать улучшению ситуации, проявлять беспристрастность и не занимать сторону одного из участников конфликта. Способствовать примирению участников межнациональных и религиозных конфликтов. Очевидно, что так называемые "миротворцы" из Армении дислоцированные в приграничном с Турцией районе, превращают регион в очаг нестабильности и дестабилизации, в силу известной антитурецкой направленности политики официального Еревана.

Имеются также факты, когда "армянские миротворцы" непосредственно вмешались в сирийский конфликт. Так, ереванские СМИ со ссылкой на местные источники сообщили об ожесточенных столкновениях между турецкими силами и армянами, проживающими в оккупированном турецкой армией сирийском городе Аль-Баб. Якобы столкновения начались вечером 23 апреля накануне дня "геноцида армян" и были спровоцированы нападением турецких наемников на проживающие в этом городе армянские семьи. Сообщается о жертвах. Очевидно, что в ближайшее время "армянские миротворцы" станут негативным фактором для турецко-российского сотрудничества в их антитеррористической деятельности в Сирии.

В свою очередь, в руководстве Армении не скрывают, что используют мандат ООН на "гуманитарную миссию" для налаживания тесных контактов с сирийскими боевиками армянского происхождения с целью их дальнейшего переселения на оккупированные азербайджанские территории Нагорного Карабаха. Для них даже планируется строительство городка, о котором говорил министр обороны Армении.

Известно также, что финансовые средства, поступающие в Армению для "гуманитарных акций" и беженцев из Сирии используются в качестве денег для осуществления незаконной переселенческой деятельности в Карабахе, территорию которого пытаются заселить сирийскими армянами. С целью аккумуляции средств, поступающих от так называемого "миротворчества" в Сирии, недавно создан специальный фонд "Возвращение в Армению".

В связи с приведенными фактами представляется возможным и необходимым поднять тему о нелегитимности деятельности армянской миссии в Сирии. ООН не может выдавать санкции на проведение так называемой "гуманитарной акции" стране, которая де-факто оккупирует территорию другого члена этой международной организации - Азербайджана, а также игнорирует принятые ее резолюции.

Директор экспертного совета Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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