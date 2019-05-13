Демократическое развитие Армении подтолкнет эту страну к проведению субстантивных переговоров с Азербайджаном, что, в свою очередь, приведет к возвращению в свои дома азербайджанцев, насильно подвергшихся этнической чистке.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на встрече министров иностранных дел Восточного партнерства в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр подчеркнул, что Азербайджан оправдал себя как надежный партнер и в регионе, и в ЕС: "К сожалению, ряд региональных перспектив, в том числе, торговые проекты и некоторые другие инициативы все еще остаются заложниками нерешенных конфликтов. Продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий со стороны Армении препятствует переходу всего региона на более высокий уровень сотрудничества. Если мы продвигаемся посредством Восточного партнерства, то для достижения целей Европейской политики соседства должны быть решены вопросы по урегулированию конфликта и прекращению оккупации. Как заявлено в резолюции, принятой в октябре 2013 года Европарламентом, один партнер ЕС не может оккупировать территорию другого партнера. Таким образом, все названо своими именами не только в документах СБ ООН, Уставе ООН и ОБСЕ, но и законодательной структурой ЕС. Верим, что будущее и успех Восточного партнерства зависят именно от безопасности и сохранения стабильности в регионе. Поэтому участвующие в Восточном партнерстве все стороны, включая ЕС и его членов, полностью должны поддержать и соблюдать принципы неприкосновенности признанных на международном уровне границ и территориальной целостности. Эта позиция должна соблюдаться на всех уровнях и во всех документах всех форматов, и именно такой подход должен быть выбран как основной критерий".