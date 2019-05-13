Социальное отчуждение - это не только личная трагедия, но и общественно опасное явление. Те, кто не считается с принятыми в обществе ценностями и нормами сосуществования, становятся чуждыми элементами в общественной среде, отчуждаются, переставая быть носителями общественных норм и ценностей. В то же время им безразличны общественные интересы, доминирующую роль начинают играть личные амбиции и интересы.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ахмедов отметил, что социальное отчуждение наглядно проявляется на примере некоторых представителей оппозиции Азербайджана: "Отворачиваясь от политического поведения и норм, требований политической этики, они утрачивают шанс стать важным элементом политсистемы общества, что сопровождается столкновением личных (групповых) интересов с национальными, сопровождается доминированием первого над вторым. В результате происходит процесс формирования антинационального элемента. Под различными национальными лозунгами, в действительности, наносится удар по национальным интересам, что является разновидностью антинациональной деятельности. Более того, оно отличается большей опасностью, выражаемой в том, что, вводя в заблуждение иммунитет самозащиты общества, наносится тяжкий удар по национальным интересам. Каждое общество обладает иммунитетом против внешних влияний и угроз, благодаря которому формируется и действует такой механизм самозащиты, как национальное единство, солидарность, национальная воля. Когда этот механизм ослабевает, то автоматически слабеет и иммунитет самозащиты общества. В условиях современной жесткой межгосударственной конкуренции ослабление этого иммунитета занимает важное место среди средств давления и угроз против стран".

Ахмедов подчеркнул, что политическое поведение, которое демонстрировали конкретные персоны и малочисленные группы, относящиеся к различному периоду азербайджанской оппозиции, - самый характерный пример антинациональной деятельности: "Во-первых, это поведение и его формы служат такой грязной и опасной цели, как нанесение ущерба единству и солидарности общества. Во-вторых, эти группы преследуют такие коварные намерения, как подрыв имиджа Азербайджана, формирование негативного мнения о стране. В-третьих, они налаживают сотрудничество с ярыми антиазербайджанскими силами, которые осуществляют антиазербайджанскую деятельность, превращаясь в своеобразный инструмент в их руках".

Вице-премьер подчеркнул, что за примерами далеко ходить не надо:" "Ярким" примером антинациональности является лживая, клеветническая, дискредитирующая кампания, неустанно проводимая представителями азербайджанской оппозиции как в Азербайджане, так и за его пределами. Они не только не могут (или не хотят) сознавать себя членами азербайджанского общества, но и направляют все свои силы на антипропаганду. Естественно, что такое предательство в отношении своей страны не может быть не "оценено" заинтересованными сторонами. Они тут же предоставляют им убежище, берут их под свое крыло, обеспечивают им проживание, их дети учатся в дорогих университетах. За полученные блага эти люди вынуждены расплачиваться предательством, превращением в антинациональный элемент. Таким образом, из слабовольных людей, имеющих большие амбиции, формируется антинациональная сила. Отрадно, что в Азербайджане число таких слабовольных людей, которые хотят встать на этот опасный и грязный путь и "хорошо" жить за счет предательства интересов государства, ничтожно мало. Практика показывает, что "хорошая жизнь", полученная за счет национального предательства, никого не спасала и не спасет от ненависти народа. Счастлив тот человек, который независимо от должности и статуса, служит своему государству и народу".