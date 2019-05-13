Азербайджанцы Европы провели акцию в поддержку Президента Азербайджана - ФОТО
По инициативе азербайджанцев Европы в столице Бельгии - Брюсселе состоялись встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и акция в его поддержку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Главный организатор акции - Общество азербайджано-бельгийской дружбы.
В акции поддержки приняли участие руководители и члены азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Германии, Голландии, Венгрии, Бельгии, Франции и других европейских странах.
Наши соотечественники, озвучив во время акции лозунги "Господин Президент, добро пожаловать в Европу!", "Господин Президент, мы приветствуем Вас!" и др., заявили, что всегда поддерживают главу Азербайджанского государства и его политический курс.
Участники акции отметили, что и впредь будут поддерживать Президента Ильхама Алиева.
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