13 мая от имени президента Совета Европейского Союза Дональда Туска был дан ужин в честь глав государств и правительств стран "Восточного партнерства".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на ужине присутствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Вначале Президент Ильхам Алиев и президент Дональд Туск сделали совместное фото.

Затем главы государств и правительств стран "Восточного партнерства" сделали официальное фото.