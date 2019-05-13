https://news.day.az/politics/1119426.html Президент Ильхам Алиев присутствовал на ужине в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства» - ФОТО 13 мая от имени президента Совета Европейского Союза Дональда Туска был дан ужин в честь глав государств и правительств стран "Восточного партнерства".
Президент Ильхам Алиев присутствовал на ужине в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства» - ФОТО
13 мая от имени президента Совета Европейского Союза Дональда Туска был дан ужин в честь глав государств и правительств стран "Восточного партнерства".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на ужине присутствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Вначале Президент Ильхам Алиев и президент Дональд Туск сделали совместное фото.
Затем главы государств и правительств стран "Восточного партнерства" сделали официальное фото.
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