Как ни пытались бы власти Армении привлечь внимание общественности к "дипломатическим успехам" Никола Пашиняна, СМИ все равно больше интересует иное. Если просмотреть новости на армянских сайтах, становится ясно, что именно является событием номер один для армян. Нет, это вовсе не поездка Пашиняна в Европу или Китай, а судебный процесс над экс-президентом Робертом Кочаряном. О визите премьер-министра пишут вскользь, по необходимости, о суде же над Кочаряном - во всех деталях и подробностях.

Процесс начался в понедельник и уже завершились предварительные слушания по вопросу меры пресечения в отношении второго президента Армении. В ходе заседания адвокаты Кочаряна подали ходатайство об отводе судьи. Судья Давид Григорян огласит решение во вторник.

Пока шел процесс, у входа в зал судебных заседаний произошла потасовка. Сторонники Роберта Кочаряна набросились на гражданского активиста Вардкеса Гаспари, который пришел в суд с плакатом в руках и кричал: "Робик - подлец, Робик - убийца". Сторонники Кочаряна в присутствии сотрудников полиции поколотили Гаспари, после чего были выведены из зала.

Гаспари получил травму в области виска от удара бутылкой.