Азербайджан занимает лидирующее положение в регионе в сфере проведения реформ.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал вице-премьер Али Ахмедов на проводимом в Баку Европейском региональном форуме по социальному обеспечению.

Он отметил, что особую значимость имеют реформы, проведенные в сфере социального обеспечения.

По словам вице-премьера, Азербайджан на протяжении двух с лишним десятка лет живет в условиях войны, навязанной Арменией, и в центре внимания государственной политики в Азербайджане находятся вопросы социального обеспечения вынужденных переселенцев и беженцев. Государством из года в год предпринимаются реальные меры, направленные на улучшение социальных условий этих людей, в том числе обеспечение жильем, работой, сказал Ахмедов, добавив, что, безусловно, все это требует больших финансовых средств.

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