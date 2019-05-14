В Брюсселе прошло мероприятие с участием глав государств и правительств стан-участниц "Восточного партнерства", приуроченное к 10-летию этой инициативы.

О расстановке сил и значимости государств для Европы можно судить по фотоматериалам, опубликованным по итогам состоявшегося в понедельник ужина в честь участников "Восточного партнерства". Расстановка представителей государств говорит и о расстановке сил в регионе.

Как видно на общем фото, Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в первом ряду в центре рядом с главой Совета Европейского Союза Дональдом Туском. Идет непринужденная беседа, к которой прислушивается и Петр Порошенко. Все внимание сосредоточено на азербайджанском лидере.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян занимает место во втором ряду и его практически не видно за фигурой того же Порошенко. Армянский премьер оставлен без внимания и только с завистью наблюдает за интересом, проявляемым руководством ЕС к Президенту Азербайджана.

Отсутствие интереса к Пашиняну - это отсутствие интереса к Армении.

Без вариантов.

Султан Керим