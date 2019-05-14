В Брюсселе состоялась краткая беседа Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном.

Об этом во вторник эксклюзивно сказал Trend заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, встреча состоялась в рамках мероприятия, посвященного 10-летию инициативы "Восточного партнерства" ЕС.

Относительно заявления Пашиняна Гаджиев сказал, что главной причиной нерешенности нагорно-карабахского конфликта является захватническая политика Армении. "После прекращения Арменией оккупации азербайджанских территорий могут быть достигнуты продвижения в урегулировании конфликта и обеспечении мира в регионе. Что касается формата переговорного процесса, то есть две стороны конфликта - это Армения и Азербайджан, и переговоры идут в этом формате", - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.