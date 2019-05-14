https://news.day.az/politics/1119580.html Али Ахмедов о сотрудничестве Азербайджана с ЕС
Али Ахмедов о сотрудничестве Азербайджана с ЕС
Азербайджан сотрудничает с Европейским союзом (ЕС) в рамках "Восточного партнерства" и придает этому сотрудничеству большое значение.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.
По его словам, Азербайджан заинтересован в сотрудничестве со всеми международными организациями, включая ЕС.
"Между Азербайджаном и Евросоюзом идут обсуждения по ряду вопросов. Однозначно, что в любом сотрудничестве интересы Азербайджана будут учтены. Азербайджан готов сотрудничать с любой международной организацией, уважающей интересы страны", - сказал он.
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