Вышеградская группа распространила заявление о встрече в Братиславе министров иностранных дел стран-членов группы и участниц Восточного партнерства под председательством Словакии.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в документе отражены достижения и итоги реализации программы за последние 10 лет странами-участницами Восточного партнерства, а также перспективы на следующую декаду, передает Day.Az.

В заявлении также отмечается важность сохранения программы на повестке Европейского союза, а также взаимный интерес сторон к продолжению этой уникальной программы европейского соседства, в соответствии с общими обязательствами, основанными на совокупных фундаментальных ценностях и принципах международного права, демократии, прав человека, верховенство закона, подотчетности и хорошего управления, устойчивого развития и рыночной экономики.

В заявлении особо подчеркивается поддержка стран-членов Вышеградской группы территориальной целостности, независимости и суверенитета стран-партнеров.