https://news.day.az/politics/1120300.html Президент Ильхам Алиев наградил Розу Джалилову орденом «Шохрат»
Президент Ильхам Алиев наградил Розу Джалилову орденом «Шохрат»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Розы Исмаил гызы Джалиловой орденом "Шохрат" за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанского танцевального искусства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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