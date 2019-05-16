Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Розы Исмаил гызы Джалиловой орденом "Шохрат" за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанского танцевального искусства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется