Народ должен перевоспитать радикальную оппозицию, потому что они ждут голосов именно от народа.

Об этом сказал журналистам вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Ахмедова, народ знает лучше всех за кого ему нужно голосовать.

"Я бы хотел, чтобы радикальная оппозиция избавилась от этого ярлыка "радикальности".

В любой точке мира радикализм вредит обществу, народу и государству. Я бы не хотел, чтобы какая-либо часть азербайджанской оппозиции была радикальной. Но, с чувством сожаления, должен отметить, что некоторые оппозиционные круги допускают именно такую ошибку", - сказал вице-премьер.

По словам вице-премьера радикализм - огромный недостаток: "Устранение этого недостатка - задача, стоящая перед народом и гражданами Азербайджана".