Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии Харальда V.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Норвегия - Днем Конституции.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Норвегии - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.