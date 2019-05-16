https://news.day.az/politics/1120318.html Президент Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии Харальда V.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Норвегия - Днем Конституции.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Норвегии - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.
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