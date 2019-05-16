Мы развиваемся правильным путем и динамичное развитие обязательно будет и впредь.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом завода по производству шприцев Diamed Co в Пираллахинском промышленном парке после церемонии открытия предприятия, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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