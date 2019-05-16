Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил закон о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с изменениями, к закону добавляется статья 20.0.21.

Согласно этой статье, импорт товаров в связи с проводимыми в Азербайджане финальной игрой Лиги Европы УЕФА 2019 и играми Чемпионата Европы по футболу (UEFA Euro 2020), осуществляемый со стороны лиц, участвующих или привлеченных к организации или проведению этих игр, и имеющих подтверждающий документ от органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти в установленном порядке, освобождаются от таможенной пошлины.

Закон будет действовать с первого марта 2019 по первое августа 2020 года.