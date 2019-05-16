Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Налоговый кодекс вносятся изменения, предусматривающие освобождение от подоходного налога и льготное налогообложение в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА 2019 и играми Чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020.

С полным содержанием указанного Порядка можно ознакомиться здесь.

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