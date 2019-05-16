https://news.day.az/politics/1120361.html Президент Ильхам Алиев освободил ряд доходов от налогов в связи финальной игрой Лиги Европы УЕФА
Президент Ильхам Алиев освободил ряд доходов от налогов в связи финальной игрой Лиги Европы УЕФА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Налоговый кодекс вносятся изменения, предусматривающие освобождение от подоходного налога и льготное налогообложение в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА 2019 и играми Чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020.
С полным содержанием указанного Порядка можно ознакомиться здесь.
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