https://news.day.az/politics/1120368.html Президент Ильхам Алиев утвердил порядок выдачи документа для налоговых и таможенных льгот в связи с играми УЕФА
Президент Ильхам Алиев утвердил порядок выдачи документа для налоговых и таможенных льгот в связи с играми УЕФА
Утвержден "Порядок выдачи подтверждающего документа для применения налоговых и таможенных льгот и освобождений в связи с проводимыми в Азербайджане финальной игрой Лиги Европы УЕФА 2019 и играми Чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.
С полным содержанием указанного Порядка можно ознакомиться здесь.
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