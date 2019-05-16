Утвержден "Порядок выдачи подтверждающего документа для применения налоговых и таможенных льгот и освобождений в связи с проводимыми в Азербайджане финальной игрой Лиги Европы УЕФА 2019 и играми Чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.

С полным содержанием указанного Порядка можно ознакомиться здесь.

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