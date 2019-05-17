Сегодня на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будут рассмотрены 18 вопросов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутаты обсудят поправки и дополнения в Гражданский и Трудовой кодексы, законы "О государственной пошлине", "О телекоммуникациях", "О дорожном движении", "О Счетной палате", "Об исполнении" и др.