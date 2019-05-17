Факт педофилии со стороны Михаила Хачатуряна к собственным детям доказан следственными экспертизами. Мать девочек намерена возбудить дело против отца-насильника посмертно, передает Day.Az со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Громкая история сестер-погодок, жестоко убивших собственного отца, взорвала информационное пространство летом 2018. 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина расправились с 54-летним Михаилом Хачатуряном, нанеся ему больше 35 ножевых ранений. А после сами вызвали полицию.

Против сестер возбудили уголовное дело по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору" и тут же отправили в СИЗО. Сроки по такой статье серьезные - вплоть до пожизненного.

Никто не ожидал , что следователи из ГУ СК, погрузившись в историю семьи Хачатурян, сами выйдут в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. И с осени 2018 все три сестры дома, им избрана одна из самых лояльных на сегодняшний день мер - ограничение определенных действий.

- Они обязаны быть дома с 21 до 7 утра. А в остальное время могут ходить куда хотят. Еще девочкам нельзя пользоваться интернетом, телефоном, общаться с другими свидетелями и друг-другом, - объясняет их мать Аурелия Дундук в беседе с "Комсомольской правдой". - Это самое тяжелое, ведь они всю жизнь были вместе, неразлучные. А сейчас Мария живет со мной. Крестина одна, а Ангелина с тетей.

Мария и Ангелина заново проходят программу 11 класса, готовятся к ЕГЭ. Когда они жили с отцом, практически не учились. За год в школе были всего 7 раз.

- Мы с девочками никогда не разговариваем о том, что произошло. Отца тоже особо не вспоминаем. Они попросили меня даже вещи из той квартиры на Алтуфьевском шоссе (там жила семья, там же и произошло убийство - ред.) не забирать. Это им тяжело и неприятно. Достаточно того, что все пережитое им приходится рассказывать следователям по много раз.

Расследование уголовного дела об убийстве длится уже около 9 месяцев.

- Все основные следственные действия прошли, - рассказала Аурелия. - Готовы экспертизы. Все они в пользу девочек. Мне неприятно об этом говорить, но факты сексуальных домогательств подтвердились. ДНК экспертиза постельного белья и осмотр дочек - все об этом говорит. Отец не только их бил, но и насиловал все те годы, что меня рядом не было. Я была на всех допросах вместе с Марией и то, что слышала, не могу пережить до сих пор. Мне не хочется это афишировать, но он творил страшные вещи.

- Телефон Михаила тоже изучен?

- Да. Оказывается, Хачатурян домогался и до подружек дочек. Он рассылал им всякие нехорошие видеозаписи. Подружек также допросили, все подтверждается. Не было и никакого сговора у девочек в день убийства. Хотя родня Михаила утверждала, что они его опоили специально. В крови Михаила никаких веществ, кроме аспирина, не нашли. Даже следов от перцового баллончика нет.

Кроме всего прочего, экспертами СК были изучены медицинские карты убитого. Оказывается, он много лет наблюдался в частном неврологическом центре. Страдал раздвоением личности и отклонениями сексуального поведения.

- Мне непонятно одно, почему моих детей до сих пор судят, как убийц? Они были доведены до отчаяния, не видели другого выхода в той ситуации и ниоткуда не ждали уже помощи. Эксперты, участвующие в деле, это подтверждают. Адвокаты мне сказали, что, оказывается, можно завести дело против Хачатуряна за педофилию. Я хочу этого добиться. Ангелина, Крестина и Мария жертвы.

В настоящий момент расследование дела против сестер Хачатурян продлено до конца июня 2019 года.

Потерпевшая сторона - вся родня убитого - пишет многочисленные жалобы. Они очень недовольны тем, что девочки на свободе. С самого начала они утверждали, что убийство произошло из-за наследства и "слишком строгого воспитания отца". Однако же, как стало известно "КП", Мария, Ангелина и Крестина отказались от своих прав на что-либо из имущества отца. А мать и сестры убитого поспешили выписать их из всех квартир.

На днях Бутырский суд Москвы рассмотрел иск матери 57-летнего Михаила Хачатуряна. Пожилая женщина требовала, чтобы из квартиры на Алтуфьевском шоссе, где произошло убийство, была выписана его старшая дочь.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору. Мужчину 2 августа нашли мертвым с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.