https://news.day.az/politics/1120478.html Президент Ильхам Алиев принял послов и руководителей диппредставительств мусульманских стран - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял послов и руководителей диппредставительств мусульманских стран - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу по случаю священного месяца Рамазан принял послов и руководителей функционирующих в Азербайджане дипломатических представительств мусульманских стран.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава государства выступил на встрече с речью.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре