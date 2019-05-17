Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу по случаю священного месяца Рамазан принял послов и руководителей функционирующих в Азербайджане дипломатических представительств мусульманских стран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства выступил на встрече с речью.

Новость обновляется