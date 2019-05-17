В Армении продолжают обсуждать и анализировать последние неудачи Никола Пашиняна на мировой арене. Особенно беспокоит китайский провал. В соседней стране уже не первый год тешат себя надеждами сблизиться с "азиатским драконом", пользуясь проблемами, имеющимися между Китаем и Турцией. Армянская политика всегда строилась и продолжает строиться на принципе - подбери, что плохо лежит, и воспользуйся несчастьем другого.

И потому от состоявшегося на днях визита Никола Пашиняна в Пекин ждали многого. Но...

Приводим публикацию армянского издания "Грапарак", которая не требует комментариев:

"Наши впечатления о рабочем визите в Китай сложились на основании снимков и постов, размещенных Николом Пашиняном в Facebook: "Наши партнеры делают все возможное, чтобы мы с незабываемыми впечатлениями уехали из Пекина. Сегодня меня и Анну пригласили в ресторан, имеющий 150-летнюю историю, отведать утку по-пекински. Мы потрясены китайской гостеприимностью".

Позже в официальных сообщениях, особенно распространенных вчера, упоминалось, что Никол Пашинян встретился с рядом крупных компаний, обсуждая "перспективы и возможности реализации различных инвестиционных программ в Армении".

Конечно, пресс-релиз размыт, и четко не говорится, о каких конкретно программах идет речь, но мы с большим удовольствием поверили бы этим сообщениям, особенно обещанию премьер-министра: "Надеюсь, что все обсуждаемые инвестиционные проекты скоро воплотятся в жизнь", и с энтузиазмом ждали бы, что одна из мировых сверхдержав - Китай, скоро будет инвестировать в Армению и реализовывать проекты, если бы не одно "но".

Дело в том, что состав правительственной делегации, отправившейся в Китай, говорит совсем о других целях.

Конкретно о том, что Никол Пашинян и его супруга с большим количеством людей, приятных им и обслуживающих их, поехали в Китай с целью посмотреть страну, погулять, развлекаться. Кого только нет в составе этой делегации, кроме представителей сферы экономики, инвестиций, туризма и вообще, конкретных сфер. Есть одно исключение - министр транспорта.

Ведь такие переговоры ведутся и такие договоренности заключаются не премьер-министром, который не слишком хорошо разбирается в экономике, а скажем, чиновниками в сфере экономики и инвестиций, финансов и сельского хозяйства, инвестиционной политики, которых нет в составе делегации.

Зато за счет государства вместе с премьер-министром в Китай поехали его главный советник, помощник, начальник отдела протокола аппарата, главный специалист того же отдела, ответственный отдела протокольных мероприятий, советник отдела протокола, атташе отдела официальных визитов государственной протокольной службы министра иностранных дел, главный специалист управления информации и связей с общественностью аппарата премьер-министра, пресс-секретарь, оператор, 7 сотрудников безопасности, плюс 7 представителей СМИ и конечно, советник и парикмахер Анны Акопян.

Обычно в состав делегаций во время рабочих визитов глав государств входит считанное количество людей - специалисты сферы, которые за это время работают в загруженном графике в интересах своей страны, и в эти поездки, как правило, не берут своих супруг, поскольку работа и семейные вояжи - совершенно разные вещи".

Вопросы есть?

Султан Керим