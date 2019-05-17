На днях депутат парламентской фракции "Процветающая Армения" Геворк Петросян сделал пессимистичную запись на своей странице в Facebook.

"Задержка экономической революции нейтрализует и почти обессмысливает политическую революцию, так сказать, смену власти. Нужно быть хладнокровным и объективным...Какое для народа имеет значение, кто во власти получает удовольствие от жизни - тот или другой, если 70 процентов народа вынуждено бороться с голодом. В конце концов, в этой стране есть кто-то, кто четко скажет, сколько должен еще ждать доверчивый народ?" - цитирует Петросяна Aysor.

Да что там народ - денег нет даже на парламент.

Как пишет "Спутник-Армения", из резервного фонда будут выделены дополнительные средства на содержание парламента.

Средства, выделенные на содержание парламента Армении, недостаточны, к середине года уже образовался дефицит в 892,7 миллиона драмов.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, который сегодня был принят без обсуждения. Нехватка средств обусловлена расширением состава парламента до 132 человек - то есть на 59 депутатов больше, чем в парламенте прошлого созыва, а также прибавлением двух постоянных комиссий.

При этом порядка 403 из выделенных 892 миллионов драмов пойдут на зарплаты, 94 миллиона - на премии, 301 миллион - на командировки, из которых 183 миллиона - на поездки спикера парламента в Россию, Грузию, Бельгию, Нидерланды, Францию, Италию, Великобританию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. Еще 30 миллионов составят субсидии на аренду жилья депутатов, около 80 миллионов пойдут на покупку офисной техники и мебели.

Так если у государства не хватает денег даже на зарубежные прогулки парламентариев, на что тогда рассчитывать рядовым гражданам?

Султан Керим