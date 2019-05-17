27 лет назад, 18 мая 1992 года, вооруженными силами Армении был оккупирован Лачинский район, не входивший в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в связи с 27-й годовщиной оккупации Лачинского района. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

"В результате оккупации население Лачинского района подверглось этнической чистке и к настоящему времени 77 518 жителей Лачинского района проживают как вынужденные переселенцы в различных регионах Азербайджана. Армения нанесла значительный ущерб государственной и частной собственности района, разграблены и уничтожены 217 культурных, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения, 462 предприятия сферы торговли, 30 - связи, 2 автотранспортных и прочие производственные объекты. Вандализму также подверглись многочисленные исторические памятники мирового и местного значения, среди которых албанский храм "Агоглан", относящийся к VI в., усыпальница Мелик Аждар XIV в., мечеть в селе Гарагышлаг, старинное кладбище в селе Забух, был разграблен Лачинский исторический музей, в том числе его коллекция древних золотых, серебряных и бронзовых монет", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что грубо нарушив требования международного гуманитарного права, в том числе обязательства в рамках Женевских конвенций, Армения продолжает незаконную деятельность в Лачинском районе, как и на других оккупированных территориях Азербайджана: меняются географические названия, грабятся природные ресурсы района, производятся незаконные изменения инфраструктуры, осуществляется целенаправленная политика заселения, вследствие чего меняется демографический состав региона. Европейский суд по правам человека, приняв решение по делу "Чирагов и другие против Армении" (16 июня 2015 года) в пользу насильственно изгнанных из Лачинского района граждан Азербайджана, установил нарушение их прав на собственность, уважение к частной и семейной жизни, закреплённых в Конвенции о защите прав и фундаментальных свобод человека. Также в параграфах 19-20 этого решения отражены факты вооружённого нападения на Лачинский район, и в частности на город Лачин, авиабомбежки Лачина в середине мая 1992 г., в результате которой было разрушено, сожжено, разграблено много домов; за период военного конфликта город Лачин и окрестные села были полностью разрушены и разграблены, говорится в заявлении.

В заявлении отмечено, что в условиях военной агрессии Армении СБ ООН принял в 1993 году резолюции 822, 853, 874 и 884, осудив в которых оккупацию территорий Азербайджана, вновь подтвердил его территориальную целостность и суверенитет, тот факт, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, потребовал незамедлительного, безоговорочного и полного вывода оккупационных сил с территорий Азербайджана.

Но Армения, игнорируя и не выполняя требования этих резолюций, а также принятых международными организациями решений, продолжает проводить политику, направленную на аннексию территорий Азербайджана. Армения должна осознать, что продолжение оккупации территорий Азербайджана никогда не приведёт к преследуемым ею политическим целям, а основанный на оккупации статус-кво является неустойчивым и неприемлемым. Устойчивое, демократическое развитие региона, а также самой Армении в условиях мира, стабильности и безопасности в значительной степени зависит от обеспечения верховенства международного права, устранения фактора оккупации и восстановления фундаментальных прав вынужденных переселенцев. Только полный и безоговорочный вывод вооруженных сил Армении из оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли обеспечат необходимые условия для восстановления мира, безопасности и для процветания региона. Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках международно признанных границ, обеспечение прав вынужденных переселенцев из оккупированных районов Азербайджана по возвращению на родные земли, устранение тяжёлых последствий конфликта в целом, наряду с обязательством международного сообщества, является неотъемлемым правом Азербайджана, закреплённым в Уставе ООН, говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.