https://news.day.az/politics/1120700.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Украины - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Украины - ФОТО
17 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Украины Владислава Каневского.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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