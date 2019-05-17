Некоторые зарубежные круги предвзято ведут кампанию по дискредитации реформ, проводимых в Азербайджане. Они пытаются оказывать давление на ход переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на заседании Милли Меджлиса (парламента) депутат Сиявуш Новрузов.

По словам Новрузова, эти круги смешивают спорт с политикой: "Почему, когда компании Великобритании работают и добывают здесь нефть, в Азербайджане безопасно, а когда приезжают две футбольные команды - опасно? Армянское лобби платит деньги нашим же сооотечественникам, чтобы те бросали тень на достижения Азербайджана, экономические реформы".

Депутат отметил, что на постсоветском пространстве Азербайджану нет равных с точки зрения сотрудничества с Евросоюзом: "Они забывают о достижениях и начинают кампанию по очернению. Причем некоторые азербайджанцы, живущие за границей, начинают действовать одновременно с армянами. По нажатию одной и той же кнопки. Но азербайджанское общество целиком и полностью поддерживает политику Президента".

Новрузов подчеркнул, что деяния личностей, ведущих грязную кампанию против Азербайджана, не должны оставаться без ответа.

"Угрозами вы никогда не достигнете своих целей", - заявил депутат.