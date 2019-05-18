Сегодня 27-я годовщина со дня оккупации Арменией Лачинского района Азербайджана.

Во время захвата Лачина погибли и пропали без вести более 300 военных и гражданских лиц. В настоящее время более 77 тысяч жителей Лачина проживают в разных регионах Азербайджана в качестве вынужденных переселенцев

Армения нанесла серьезный ущерб государственной и частной собственности района. Были разграблены и разрушены 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения, 462 объекта торговли, 30 объектов связи, два автотранспортных и другие производственные учреждения. Объектами вандализма стали более 200 местных исторических памятников и 54 памятника мирового значения. В их число входят Албанский монастырь "Агоглан" (шестой век), гробница Малика Аждара (14 век), мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Разграблен Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Экспонат разграбленного Лачинского исторического музея - сумка из серебра была продана за 80 тысяч долларов на аукционе Sotheby`s в Лондоне.

В условиях обостряющейся армянской агрессии Совет безопасности ООН в 1993 году принял резолюции 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), которые осуждают оккупацию азербайджанских территорий, признают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, еще раз подтверждают, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. В них содержатся требования полного, незамедлительного и безоговорочного вывода армянских оккупационных войск с азербайджанских земель.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. 20 процентов территории Азербайджана, в частности Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.