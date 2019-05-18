Грязная кампания против Азербайджана ведется не впервые.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров.

Он напомнил, что подобное происходило и в период Евровидения, Первых Европейских игр и во время Игр исламской солидарности. Вот и теперь, в преддверии финального матча Лиги Европы УЕФА, пытаются запятнать независимую политику Азербайджана. Есть много сил, которых выводит из себя развитие Азербайджана. Они всячески пытаются не допустить проведение любого международного мероприятия в Азербайджане. Но им то не удастся".

По словам Аскерова, безопасность в Азербайджане обеспечивается на самом высоком уровне: "Мы тесно сплочены вокруг нашего Президента. Адекватно ответим на любое нападение.Причина всего этого еще и в том, что международное право не работает.Если бы оно работало, все бы знали свое место."