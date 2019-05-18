Возле КПП у здания министерства обороны Армении, которое находится в ереванском административном районе Нор-Норк, гражданин на глазах у всех облил себя бензином и угрожал самосожжением, передает Day.Az со ссылкой на "Спутник-Армения".

Сотрудники Минобороны провели с ним разъяснительную работу.

За это время на место происшествия прибыли полицейские, которые также побеседовали с гражданином и убедили его не идти на столь крайний шаг. В результате им удалось подойти к нему и увести с этой территории.

По некоторым данным, мужчине 41 год, он проживает в Котайкской области. Собравшимся он сообщил, что финансовые проблемы подтолкнули его пойти на эту крайнюю меру.