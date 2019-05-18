Али Ахмедов о вкладе молодежи в развитие Азербайджана
Отрадно, что молодежные организации Азербайджана объединяют усилия по устойчивому развитию, которое сегодня беспокоит весь мир.
Об этом, выступая на конференции "Молодежные организации во имя Целей устойчивого развития", сказал вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Ахмедов отметил, что 45 процентов населения Азербайджана составляют граждане в возрасте до 30 лет.
Вице-премьер сказал, что прилагаемые молодежью усилия свидетельствуют о том, что она не хочет оставаться в стороне от вклада, вносимого в развитие Азербайджана: "В мире много вызовов по устранению проблем, связанных с глобальными климатическими изменениями, голодом, неравенством, проблемами с занятостью, росту населения. Азербайджанское правительство серьезно подходит к этим вопросам, выполняет задачи, возложенные для изменения мира до 2030 года".
По словам Ахмедова, шаги, предпринимаемые для решения этих проблем, в значительной мере связаны с будущей жизнью молодежи: "Решение проблем безработицы непосредственное связано с будущим молодежи, поэтому она (молодежь) должна быть заинтересована в осуществлении глобального проекта. До 2030 года молодежь сыграет важную роль в жизни отдельных стран".
Вице-премьер добавил, что необходимо приложить усилия, для того, чтобы решить многие проблемы до 2030 года: "Сегодня на планете проживает 7,5 миллиарда человек. В 2030 году численность населения земного шара возрастет еще на один миллиард, и более 80 процентов роста численности мирового населения придется на долю африканского и азиатского континентов. Рост населения актуализирует и проблему миграции мирового населения".
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