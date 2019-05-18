Популистские высказывания армянского премьер-министра о необходимости изменения формата переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта показывают неготовность Армении к предметным переговорам с Азербайджаном.

Об этом заявил Trend известный азербайджанский политолог Арзу Нагиев, комментируя заявление Пашиняна, сделанное им накануне во время встречи с российскими журналистами, передает Day.Az.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает необходимым форсировать переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта.



"Мы не будем форсировать этот процесс, но и не будем его тормозить, потому что конфликт есть, и я не думаю, что целесообразно забыть о нем", - сказал Пашинян.

При этом он высказал мнение, что карабахский вопрос можно решить, если привлечь Нагорный Карабах в переговорный процесс.

По мнению азербайджанского политолога, подобными заявлениями руководство Армении пытается сохранить статус-кво по Карабаху.

"Армения демонстрирует крайне противоречивую политику. С одной стороны, во время встреч высокого уровня она якобы соглашается с важными компонентами субстантивных переговоров, например, касающихся гуманитарного сотрудничества, и по некоторым другим вопросам, а всякий раз после возвращения в Ереван начинает озвучивать неадекватные заявления, суть которых в том, чтобы сохранить статус-кво по Карабаху. Понятно, что эти заявления рассчитаны прежде всего на внутреннюю аудиторию, которая по сути и привела Пашиняна к власти. Поэтому армянский премьер пытается таким способом демонстрировать свою приверженность обещаниям, данным им во время митингов на улицах, Еревана", - пояснил эксперт.

Нагиев отметил, что подобные заявления руководства Армении идут вразрез с законами и принципами международного права, так же как и то, что Армения до сих пор не выполнила ни одного пункта, указанного в резолюциях Совета Безопасности ООН.

"Считаю, что заявления и действия армянской стороны не должны оставаться вне внимания Минской группы. Именно сопредседатели МГ ОБСЕ каждой из трех стран должны в однозначном порядке реагировать на абсурдные заявления руководства Армении и добиваться выполнения ею требований, указанных в документах, принятых со стороны международных организаций относительно вывода армянских вооруженных формирований с оккупированных азербайджанских территорий. Однако, к сожалению, Минская группа не реагирует не только на абсурдные высказывания Пашиняна в Ереване, но и на его "громкие" заявления во время походов на оккупированные территории", - отметил Нагиев.