Отношения между Азербайджаном и ЕС основаны на связях стратегического характера, важных для обеих сторон. Для Азербайджана налаживание этих отношений на высоком уровне крайне важно, как с политической, так и экономической точки зрения, потому что ЕС, являясь коллективным союзом, определяющим мировую политику, оказывающим важное влияние на качество международного порядка, также умеет выступать в качестве одного из мировых центров политики с военно-политической точки зрения. ЕС - один из центров новой промышленной революции мира, основанной на инновациях и технологиях XXI века, сообщил в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), главный редактор газеты "Yeni Azərbaycan" Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Депутат отметил, что Азербайджан является ключевым международным транспортно-коммуникационным узлом для Европы и в тоже время страной, расположенной в важном геостратегическом районе, связывающим Ближний Восток и Азию: "Если это, а также политическую географию, в которой мы находимся, расценивать в контексте новых, военно-политических реалий, сформированных после 2011 года, то можно увидеть, насколько Азербайджан важен для стран-членов ЕС. Бабаоглу подчеркнул, что Азербайджан может уравновешивать свои национальные интересы с интересами партнеров. Поэтому президент Совета ЕС Дональд Туск, встречаясь с Президентом Ильхамом Алиевым в Брюсселе, акцентировал внимание именно на этом вопросе, назвав Азербайджан надежным и ответственным партнером ЕС. Это мнение может расцениваться как показатель качества отношений между сторонами".

Бабаоглу добавил, что взаимный динамизм политических и экономических отношений, существующих между ЕС и Азербайджаном, обуславливает трансфер сотрудничества на более широкую платформу, и это в рамках интересов и той, и другой стороны: "Поэтому в 2018 году был парафирован документ "Приоритеты партнерства", который может считаться новым рамочным проектом, в правовой плоскости регулирующим дальнейшие отношения между сторонами. В этом документе ЕС еще раз открыто выразил свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, и добиться поддержки в этом вопросе такого авторитетного международного актора, как ЕС, для нас крайне важно. Эти отношения, которые развиваются на взаимном доверии и интересах, сулят в перспективе важные дивиденды для обеих сторон".