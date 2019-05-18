Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Талеха Азай оглу Гарашева орденом "За службу Отечеству" второй степени за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.