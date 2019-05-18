Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Камеруна Поля Бийя, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Камеруна - благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.