https://news.day.az/politics/1121066.html Президент Ильхам Алиев поздравил камерунского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил камерунского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Камеруна Поля Бийя, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Камеруна - благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.
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