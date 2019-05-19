Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, передает Day.Az.

С позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кемерли Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ширванлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.