"Я прошу прощения у Президента Ильхама Алиева, у Али Керимли и различных людей в оппозиции за ту ненависть, которую я демонстрировал на разных этапах своей жизни. По прошествии лет приходит понимание того, что ненависть внутри критики играет разрушительную роль. Даже ненависть во имя справедливости может быть очень опасной".

Бывший руководитель оппозиционного интернет-телеканала "Meydan TV" Эмин Абдуллаев, он же Эмин Милли почти две недели тому назад написал это на своей фейсбучной странице.

"В нашей стране столько ненависти и недоверия, что я уже задыхаюсь в ней. Мы все задыхаемся, но не можем найти из этого выход. Власти могут спасти и себя, и нас, только если пойдут на реформы. А оппозиция может повести народ вперед, если, несмотря ни на что, победит над ненавистью", - написал Эмин Милли.

По его словам, положительным шагом будет, если власти вернут паспорт Али Керимли. Эмин Милли считает, что азербайджанское общество сегодня сильно нуждается в хороших новостях и положительных шагах: "Я верю, что все мы сможем создать новую историю Азербайджана. Давайте попытаемся. Все вместе".

Почему я начал со слов якобы "раскаявшегося" Эмина Милли? Все просто: сей господин за все последние годы ненавидел власть, пренебрежительно относился к народу и впадал в вербальный экстаз каждый раз, когда с придыханием говорил о западной демократии, европейской шкале ценностей и стиле жизни. Он неоднократно утверждал, что спасение Азербайджана и всех азербайджанцев мира именно в глубинном восприятии указаний и требований Запада, ибо, по мнению Эмина Милли, единственно верным мерилом уровня развития любого (!) общества является ни что иное, как приверженность граждан к парламентаризму, выборным институтам, открытому обществу и панглобалистичным "верованиям" неообщества.

И никак иначе.

Но в прошлом году случился разлом, Эмин Милли вежливо удалили со всех руководящих постов в "Meydan TV", где кормчими стали представители негосударственных и коммерческих фондов, а также организаций, финансировавших деятельность этого интернет-телеканала. Точнее, им надоели как принципиальная беспринципность, так и политические амбиции вкупе с неуемной жаждой обогащения г-на Милли, упорно желавшего взять бразды правления в свои "демократично-плюралистичные" руки. Хотя демократия и плюрализм для Э.Милли были понятиями весьма и весьма растяжимыми.

Но что бы ни было, его "ушли" с поста, и Э.Милли целый год пытался вернуть утраченное. Когда же он понял, что все его усилия не увенчались успехом, наш "герой" для сохранения лица при плохой игре разразился прощальным текстом на Фейсбуке, где объяснил причину своей отставки.

Что ж, сделаем вид, что поверили Эмину Милли. Человеку свойственно заблуждаться и Милли тоже не Серафим шестикрылый, он также совершил массу ошибок. Но он хотя бы частично, но признался в своих метаниях, ошибках и заблуждениях.

Помните слова Эмина Абдуллаева, он же Эмин Милли: "Я верю, что все мы с можем создать новую историю Азербайджана. Давайте попытаемся. Все вместе".

Так вот, власти Азербайджана давно, эдак 25 лет как создают новую историю страны. Баку отвечает всем вызовам глобальной геополитики, проводит тотально независимую политику, где абсолютом, альфой и омегой стали принципы тождества национальных интересов и парадигм государства.

Несмотря на кажущуюся легкость реализации, внешняя политика Азербайджана состоит из нескончаемого преодоления тяжелых препятствий, чинимых самыми разными государствами, международными организациями и откровенными врагами страны перед нацией, государством и гражданами. Ибо власть в Азербайджане служит гражданам и именно по такой "банальной" причине официальный Баку не приемлет языка диктата, попытки прессинга и желания давления. В любой форме, от любых "исполнителей".

Эмин Милли вроде понял очевидные истины.

А зиц-председатель ПНФА Али Керимли, увы, нет. Точнее, Керимли в очередной раз доказал ущербность своего мышления, где на ментальном уровне весь мыслительный процесс истекает по двум направлениям: "Как бы побольше заработать?" и "Что еще сказать эдакое гадкое, липкое в адрес властей?".

Состарившийся на ниве радикального оппозиционерства Али Керимли из политика провинциального пошиба превратился в пастуха интернет-троллей, ежедневно повторяющего фразы из заезженной пластинки местных нацдеков.

Признаюсь, мне неприятно и тяжело писать об Али Керимли как о политике, тем паче как о председателе ПНФА. Потому как он самый обыкновенный лжец, манкирующий понятия и стремящийся удовлетворить только свои низменные желания на ниве политики.

Он давно не политик, хотя если признаться, таковым никогда и не был.

Али Керимли когда-то говорил внятно, его можно было понять - хотя лидер "Юрда" и солист ПНФА никогда не отличался логическим повествованием.

Но ныне он превзошел самого себя и превратился в лоскутное одеяло померкшего призрака радикального оппозиционера. Теперь Али Керимли всего лишь радикализованный до максимума позер.

Самый обычный, даже примитивный, желчный, недалекий позер.

Только и всего.

Ведь Али Керимли и тусующимся вокруг него престарелым "революционерам" с нездоровым огоньком в глазах невдомек, что несмотря на полное изменение политических условий и системного противостояния власти с оппозицией они живут в гербарии сломанной, вышедшей из строя политической органики.

Али Керимли проиграл и теперь уповает на жалкую кучку своих последователей как в реальной жизни, так и в социальных сетях, где стада троллей вопят под каждым "откровением-обличением" своего лидера. Клекот и вой этих троллей омерзителен для всех - но не для председателя ПНФА, который на днях разразился очередным ковшом ненависти.

В этот раз А.Керимли решил проанализировать - естественно, на своем уровне и для своих - решения властей Азербайджана о политической эмиграции за рубежом.

Баку готов простить всех "политэмигрантов" и приглашает их на Родину - каждый живущий на чужбине мигрант может в любую минуту, в любой день принять решение о возвращении. Родина, как и мать, милосердна, всепрощающа: Азербайджан готов принять и простить всех своих блудных сыновей.

Пассионарная часть общества так же, как и абсолютное большинство политических сил, поддержали гуманистический шаг официального Баку.

Но сила, предлагающая вместо общности, терпимости к политическим взглядам и реализации принципов демократического общества хаос, анархию и месть, не вняла голосу разума, тут же отвергнув призыв властей.

Али Керимли на своей фейсбучной странице написал, что, оказывается, "правящий режим врет и тем самым опровергает себя: власть, с одной стороны, путем искусственной и ложной пропаганды призывает "политэмигрантов" к возвращению на Родину, с другой стороны, та же власть возбуждает уголовные дела против "политэмигрантов", третирует родственников этих людей, занимается черным пиаром против своих политических противников".

Далее Керимли заявляет, что "типичным примером поведения властей" служит "моральный террор" против Севиндж Османкызы и возбуждение уголовного дела против проживающего в Германии блогера, руководителя фейсбучной страницы "Азад сез" и одноименного YouTube-канала Турала Садыглы. Оказывается, оный Садыглы ни кто иной, как борец за демократию, глашатай светлого будущего, надежда обездоленных и опора всех недовольных нынешней властью людей.

"Нынешний правящий режим желает возвращения только исправившихся "политэмигрантов"", - пишет Али Керимли.

Жаль председателя ПНФА, уповающего на разобщенный протестный электорат и расшатанную социальную базу.

Воистину, очень печально наблюдать моральную агонию амбициозного, радикального нацдека, избравшего путь политического суицида и самое главное все еще не сумевшего увидеть очевидное: граждане Азербайджана считают себя жителями суверенной и стабильной страны, где власть в сознании социума давно является тождеством развития, реформ, глубинной перестройки и обновления.

Грустно читать маразматические "выкладки" руководителя де-юре оппозиционного ПНФА, когда лидер оной организации пытается доказать, что власти страны, оказывается, подготовили капкан для принявших решение о возвращении "политэмигрантов".

Грустно, если не гадко.

Ведь Али Керимли боится. Им движет банальное чувство страха - ведь возвращающиеся в страну "политэмигранты" ну никак не могут считаться верными последователями неадекватного политблогера А.Керимли - их возврат в родные пенаты означает только одно: уменьшение количества потенциальных и реальных критиков власти. А.Керимли с тоской анализирует мнимую статистику ругательств и оскорбления в адрес Азербайджана, где в последнее время наблюдается чистейший антагонизм. Так как, несмотря на то, что маразм и шизоидальные "политические активисты" вроде Видади Искендерли или Р.Пириева достигли апогея, уровень доверия к таким куклам анормального миграционного оппозиционерства стремительно падает.

Перейдя за грань политической этики, Али Керимли дает волю клокочущим и бушующим внутри него страстям, ненависти и злобе. Он алчет мести, в его словах явно чувствуется жажда мести. Он стремится расквитаться за все мнимые обиды - как же, человек вот уже 26 лет прозябает в паутине руин оппозиции, а ему хочется простора, власти, причем, самой высшей власти в стране.

В пароксизме ненависти председатель ПНФА дошел до того, что готов любого ненавистника страны и власти объявить "политическим эмигрантом", борцом и героем. Неважно, если этот человек будет полным неадекватом или извращенцем с маниями.

Не суть важна для Али Керимли, ибо он томим жаждой власти.

Теперь он превратился в защитника Турала Садыглы, человека, о котором десятки, если не сотни азербайджанцев, живущих в странах Европы, говорят, как о нечистом на руку субъекте, лжеце, обманщике, фарисее и новоявленной Иуде.

Некоторые столь категоричны, что считают Турала Садыглы настоящим негодяем, обманувшим многих соотечественников, присвоившим их деньги под соусом "помощи в получении статуса политического беженца".

А судя по словам наших соотечественников, уехавших в Германию в поисках мечты о лучшей жизни, Турал Садыглы не чурается и сводничества.

Ситуация столь трагикомична, что плебей-"политэмигрант" Мухаммед Мирзали, известный своими "туалетными протестами" и констатирующий, что жена дома называет его "бесчестным подонком", поверив в обещания Турала Садыглы о платном оппозицонерстве, методично и нецензурно хаял Баку, но так и не получил обещанную сумму. И тогда, тогдашний официант М.Мирзали, поняв, что "благодетель и руководитель" банально обвел его вокруг пальца и не намерен платить деньги, "взорвался" целой серией обличительных видеоспичей, где он, ничтожный М.Мирзали ругал, поносил и обличал такое же ничтожество, имя которому - Т.Садыглы.

Ходячий примитив, житель Франции М.Мирзали ныне работает на стройке обычным рабочим, ведет собственный видеоканал уровнем ниже плинтуса и ненавидит Т.Садыглы. Индивида, которого так рьяно стал защищать Али Керимли и "Мамаша Кураж" закордонной гопоты С.Османкызы.

Жаль А.Керимли, ведь председатель ПНФА мог бы понять, что его истеричные выкрики, анормальные обвинения и дурно пахнущая риторика стали причиной ухода многих партийных функционеров, некоторые из которых превратились во врагов безбашенного "лидера" местных нацдеков.

Али Керимли мог бы понять, но не поймет.

Не дано, знаете ли...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az