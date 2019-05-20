В рамках программы "Восточное партнерство" и в двустороннем формате следует особо подчеркнуть тесное сотрудничество Азербайджана с ЕС.

Об этом в авторском проекте информационного агентства Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказала заместитель генерального директора информагентства TREND Лина Вайткявичене, передает Day.Az.

Заместитель гендиректора отметила, что партнерство между ЕС и Азербайджаном носит стратегический характер: "Свидетельством чему является политический диалог, встречи на высоком уровне и совместные проекты. Переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном вступили в важный этап. Обе стороны прилагают усилия для подписания соглашения, которое охватывает все аспекты двусторонних отношений, и будет выгодным как для ЕС, так и для Азербайджана".

По словам заместителя гендиректора, Азербайджан внес ценный вклад в развитие этого партнерства, в частности, в сфере энергетических и транспортных связей.

"Вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы очень важен и ценен. Хотелось бы также отметить и существенную роль Азербайджана в реализации транспортного коридора Восток-Запад, успешное сотрудничество страны с ЕС в транспортной сфере", - подчеркнула Вайткявичене.

Заместитель гендиректора добавила, что ЕС - важный торговый партнер Азербайджана, и страны-члены ЕС являются основными инвесторами страны: "С другой стороны, Азербайджан также играет важную роль в качестве инвестора: "Тесное сотрудничество и развитие совместных стратегических проектов подтверждают, что Азербайджан - главный партнер ЕС в регионе".