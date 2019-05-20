В прошлом году азербайджанские суды рассмотрели более 246 тысяч дел.

Об этом помощник Первого вице-президента Азербайджана Гюндуз Керимов сказал на мероприятии, посвященном общественным обсуждениям с предпринимателями основных направлений судебно-правовых реформ, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Из них 17 307- административные дела, пять тысяч - экономические. В прошлом году в судах первой инстанции Азербайджана были рассмотрены 12 539 уголовных дел, по 10 172 из которых был вынесен обвинительный, по 89 - оправдательный приговор", - сказал Керимов.

Керимов подчеркнул, что в Азербайджане осуществляются устойчивые реформы. Он отметил, что подписание в 2017 году указов о создании Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики, Агентства пищевой безопасности, в 2018 году - о создании Государственного антимонопольного агентства и агентства по надзору за потребительским рынком и другие меры предусматривают модернизацию бизнес-среды в Азербайджане. Все реформы, проведенные в 2018 году, создали почву для следующих шагов. "Очередной шаг - это обсуждаемая сегодня работа, проводимая в судебно-правовой сфере", - сказал Керимов.

Напомним, что 3 апреля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об углублении реформ в судебно-правовой системе.

В указе говорится, что реформы, осуществляемые во всех сферах для обеспечения устойчивого прогресса страны, диктуют необходимость начала нового этапа в развитии судебно-правовой системы и углубления реформ в этой области.

В целях ускорения процесса формирования правосудия, отвечающего требованиям времени, пользующегося высоким авторитетом в обществе, необходимо еще более расширить возможности обращения в суд, увеличить прозрачность в деятельности судов, повысить эффективность судопроизводства, обеспечить полное и своевременное исполнение решений судов, усилить меры, принимаемые для устранения волокиты и других негативных явлений.

В то же время для обеспечения эффективной деятельности механизмов правосудия необходимо улучшить социальную защиту судей и работников судебного аппарата, продолжить работу по обновлению соответствующей инфраструктуры, всесторонне использовать преимущества применения современных информационных технологий в судопроизводстве, решить другие важные вопросы.