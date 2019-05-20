Перед офисом делегации Европейского союза в Ереване члены общественной организации "Адеквад" выставили плакаты.

"Все то, что происходит в Армении как минимум в течение последнего одного года, спонсировалось в основном именно со стороны этой структуры, при этом поддержка была не только финансовой, но и моральной, политической и кадровой. Процесс свержения конституционного строя в Армении явно входит в повестку Евросоюза", - сказал член группы "Адеквад" Артур Даниелян.

Он отметил, что они еще год назад заявляли о том, что происходящее в Армении - свержение конституционного строя и после вчерашнего призыва премьер-министра многие граждане начали говорить, что он делает призывы к свержению конституционного строя.

"Вещи нужно называть своими именами. Конституционный строй в Армении был свергнут как минимум год назад, когда начался процесс захвата власти", - заявил Артур Даниелян.

Участники акции держат плакаты с надписями: "Ну что, счастливы?", "Заберите ваших марионеток!", "Армения находится под оккупацией!".

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к гражданам с призывом утром в понедельник начать блокирование зданий судов по стране. В ответ на призыв премьера с 8.30 сегодняшнего утра у входов и выходов зданий судебных органов собрались толпы, которые препятствуют работникам этих структур проходить в здания.

Призыв Пашиняна прозвучал в ответ на решение суда освободить из-под ареста на поруки экс-президента РА Роберта Кочаряна. Поручителями выступили бывший и нынешний главы сепаратистского режима, установленного Ереваном на оккупированных территориях Азербайджана.

Султан Керим